أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد فى كأس الاتحاد الانجليزي

شاهد فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاذ الانجليزي لحساب ربع النهائي اليوم الاحد.

قطع بطل كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة “مانشستر سيتي” هذا الموسم، ورقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره ارسنال في الذور نصف النهائي على ملعب ويمبلي، بعدما حقق فريق المدفعجية فوزًا صعبًا خارج قواعده على شيفيلد يونايتد بالدور ربع النهائي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت على ملعب الماكبايس “سان جيمس بارك” مشاركة النجم الجزائري رياض محرز لمدة 64 دقيقة قبل أن يترك مكانه للنجم الانجليزي الواعد “فيل فودين”.

وتقدم البلجيكي كيفن دي بروينه لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 من علامة الجزاء، بعد تعرض المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس لدفعة واضحة لحظة تلقيه عرضية نموذجية داخل منطقة العمليات من كايل ووكر.

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هدف دي بروينه الاول

وأضاف الانجليزي رحيم سترلينج الهدف الثاني لفريق بيب جوارديولا بتسديدة مقوسة جميلة بباطن القدم من حوالي 22 ياردة، بعد تسلمه لتمريرة من فودين في الدقيقة 68.

هدف رحيم ستيرليج الثاني

وفي حال كرر مانشستر سيتي فوزه على ارسنال بنصف النهائي، كما فعل في مباراة استئناف النشاط الرياضي في انجلترا بعد جائحة كورونا منتصف يونيو الجاري، سيلاقي الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي على ملعب ويمبلي في لندن الشهر المقبل.

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