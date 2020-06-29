فيديو أهداف مباراة الإنتر وبارما في الدوري الإيطالي

أبقى إنتر على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما قلب تأخره من التأخر بهدف ضد مضيفه بارما، إلى فوز مثير بهدفين، ليلة الأحد في الجولة الثامنة والعشرين للكالتشيو.

وكان بارما هو الطرف المتواجد بكامل قوته في الملعب أغلب فترات اللعب، وبادر بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري المخضرم جيرفينيو في الدقيقة 14، ليؤكد صعوبة المباراة على النيراتزوري.

وعدّل المدافع “سباستيان دي فراي” النتيجة للإنتر في الدقيقة 84، ولعب بارما بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 85.

واستغل الآفاعي النقص العددي في صفوف منافسه، وأضاف الهدف الثاني عن طريق لاعبه أليساندرو باستوني في الدقيقة 87 وسط فرحة عارمة من المدرب “أنطونيو كونتي”.

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وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد تعادله المخيب مع ضيفه ساسولو في المرحلة الماضية، إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر قبل عشر مراحل على نهاية البطولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثامن، وبقى يحارب من بعيد على مراكز التأهل إلى الدوري الأوروبي.

إليكم ملخص أهداف المباراة