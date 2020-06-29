رياضة | موليكا في المقدمة .. فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر موليكا في المقدمة .. فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أنه بعد الاتفاق المبدئي بين إدارة الأهلي مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تجديد عقده في اليومين الماضيين بدأ المدير الفني السويسري في الاستفسار عن الصفقات الجديدة التي ينوي النادي إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام فايلر بتحديد عدد من الأسماء التي يرغب في التعاقد معها في الصيف المقبل على رأسهم طاهر محمد طاهر نجم هجوم المقاولون العرب وأسامة جلال نجم دفاع إنبي والأوروجواياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي بالإضافة إلى الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي.

وحدد فايلر مطالبه قبل سفره إلى سويسرا، حيث عقد عدة اجتماعات مع إدارة النادي ولجنة التخطيط في الأهلي وطلب إعادة الثنائي محمد شريف جناح الفريق وأكرم توفيق لاعب خط وسط ليكون الإرتكاز الثالث مع آليو ديانج وحمدي فتحي.

وقام فايلر بالاستفسار عن صفقات الصيف المقبلة بعد إتصالاته مع سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية، حيث طالبه بضرورة تنفيذ جميع مطالبه الخاصة بتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

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كما طالب فايلر بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي تحديدًا جاكسون موليكا وهو الأمر الذي دفع محمود الخطيب رئيس الأهلي لمطالبة أمير توفيق مدير التعاقدات بإعادة فتح الملف مُجددًا مع النجم الكونغولي ووكيل أعماله.

وعندما يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي فأن أمير توفيق قد يسافر إلى الكونغو من أجل حسم الصفقة مع مسئولي مازيمبي كما ينوي الأهلي رفع المقابل المالي من أجل التعاقد معه خاصة أنه لاعب صغير السن، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا.

وعلم مسئولو الأهلي في الفترة الأخيرة أن 3 أندية خليجية ترغب في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في الموسم المقبل.

وتسعى أندية الشباب السعودي والاتفاق السعودي بالإضافة إلى الوصل الإماراتي في التعاقد مع جاكسون موليكا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة الأندية الخليجية الثلاثة في التعاقد مع موليكا بمثابة تهديد قوي لعدم انتقال نجم هجوم مازيمبي للأهلي خاصة أن رئيس مازيمبي يرفض بقوة بيع النجم الكونغولي داخل قارة أفريقيا.