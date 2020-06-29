رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب فريق إسبانيول بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد هذا الفوز برصيد 71 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالاتي :-

1- ريال مدريد 71 نقطة.

2- برشلونة 69 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 58 نقطة.

4- إشبيلية 54 نقطة.

5- فياريال 51 نقطة.

6- خيتافي 49 نقطة.

7- ريال سوسيداد 47 نقطة.

8- فالنسيا 46 نقطة.

9- أتلتيك بلباو 45 نقطة.

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10- غرناطة 43 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- ليفانتي 41 نقطة.

13- ريال بيتيس 37 نقطة.

14- بلد الوليد 35 نقطة.

15- إيبار 35 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

17- سيلتا فيجو 34 نقطة.

18- ريال مايوركا 26 نقطة.

19- ليجانيس 25 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة.

وسوف يلتقي فريق ريال مدريد يوم الخميس المقبل مع فريق خيتافي، بينما يواجه برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء القادم على ملعب الكامب نو.