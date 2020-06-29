رياضة | بالمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة المتبقية فى الدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة المتبقية فى الدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي برشلونة أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بالتعادل الإيجابي 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد نادى برشلونة لإستضافة نظيره نادي أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء فى مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مباريات برشلونة المتبقية ببطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم:

برشلونة امام أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء

الأحد 7/5

فياريال أمام برشلونة

الأربعاء 7/8

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برشلونة أمام إسبانيول

الأحد 7/12

بلد الوليد أمام برشلونة

الأربعاء 7/15

برشلونة أمام أوساسونا

الأحد 7/19

ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة