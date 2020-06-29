رياضة | صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية وايطالية اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره نادي نابولي الإيطالي بطلها المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

وأشارت التقارير أنه نظرا لسعر المدافع الدولي السنغالي العالي يرغب نادي ليفربول في إدخال المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين في صفقة كوليبالي بالإضافة إلي مبلغ مالي لضم اللاعب خلال هذا الصيف.

بينما حدد ‏دي لاورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي مبلغ قدره 100 مليون يورو لمن يرغب فى ضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي تألق بقوة مع النادي الإيطالي خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كوليبالي قد أعبر عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي نابولي الإيطالي هذا الموسم حيث يرغب كل من تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي فى ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.