رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-

ويحتل البارسا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بعد تعادله في المباراة الأخيرة مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدفين، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.