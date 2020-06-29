رياضة | طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت موجة من الإنتقادات لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى ضوء ذلك قام نجم المقاولون العرب بتوجيه رسالة نارية لهؤلاء، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا : "بالنسبة للناس اللى بتقول إنى لو جيت الأهلى هكون صفقة فاشلة، أنا مش هرد عليكو غير فى الملعب، هتعرفوا بعدها إذا كانت فاشلة أو ناجحة والتوفيق للجميع".

ويكثف النادي الأهلي مفاوضاته خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد.

وكان طلب مسئولو المقاولون العرب 40 مليون جنيه للتفريط في طاهر، ولكن الأهلي عرض لاعبين في الصفقة ومبلغ مالي.