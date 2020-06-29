رياضة | الأهلي يحاول إقناع فايلر بشروط تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول إقناع فايلر بشروط تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي وعلى رأسهم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء يضغطون على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذلك من أجل التجديد لمدة موسمين وليس لمدة موسم واحد.

وتوجد رغبة كبيرة من جانب المدير الفني السويسري أن تكون فترة تجديده مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد فقط وذلك من أجل تقييم الأمور والملفات داخل الأهلي في المرحلة المقبلة بدلا من التوقيع لمدة موسمين.

كما توجد العديد من المحاولات من جانب إدارة الأهلي وتحديدا من خالد مرتجي الذي يقود هذا الملف من التوقيع مع رينيه فايلر لمدة موسمين وإقناع المدير الفني السويسري بتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق ومنحه جميع الصلاحيات لتطبيق خطة واستراتيجية طويلة المدى.