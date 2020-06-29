شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يؤجل توقيع عقود تمديد التعاقد لمختار للانشغال بترتيب عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولى الانتاج الحربى تأجيل توقيع عقود تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفنى للفريق فى هذه الاونة بسبب الانشغال بالترتيب لعودة الدوري ، حيث لايرى مسئولى الانتاج أن إستمرار مختار مختار مع الفريق أمر منتهى وأن مسألة توقيع العقود هى مسألة وقت فقط لا غير فى ظل تمسك مختار والنادى بالاستمرار سوياً فى الموسم الجديد.

وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

واستقرت إدارة نادى الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر وبالتشاور مع مختار مختار علي بقاء الجهاز المعاون له دون تغيير في الموسم الجديد بسبب التناغم الموجود بينهم لاسيما بعد الاستقرار على بقاء مختار مختار مع النادى حيث أكد مصدر بالانتاج الحربى أنه ليس هناك ما يثير القلق تجاه استمرار المدرب فى الموسم الجديد قائلا :" مختار مختار يشعر بالاستقرار مع الانتاج ولايفضل الرحيل عن النادى فى الموسم الجديد ، بالاضافة إلى أنه بدأ مناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة مع مسئولى النادى مما يؤكد استمراره معنا ".

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وفى وقت سابق ، طالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه بالحفاظ على حياتهم وتجنب الخروج عقب التدريبات لحماية زملائهم وأنفسهم وعائلاتهم من عدوى فيروس كورونا، وقال مختار مختار للاعبين فى أول تدريب استعداداً لعودة الدوري، "كل واحد فيكو مش مسئول عن نفسه بس، مسئول عن زميله وعن أهله وعن مدربه، بلاش خروج كتير، ياريت نلتزم الفترة دى بالتواجد فى البيوت بعد التمرين لتجنب الاختلاط ولتقليل فرص الإصابة بكورونا، وبالتالى العدوى عودة الدوري تقترب، وعايزين نكون كاملين وفى أفضل صحة عشان نكمل الموسم للنهاية بدون أزمات".

ووضع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى برنامج غذائى للاعبين أصحاب الاوزان الزائدة بعد العزل المنزلى من أجل استرداد رشاقتهم فى أقرب فرصة استعداداً لعودة بطولة الدوري ، وانتهى الفريق من إجراء مسحة كورونا الثانية ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.