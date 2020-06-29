كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي، وأرسنال في مواجهة مانشستر سيتي

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Getty Images فاز مانشستر سيتي على واتفورد بستة أهداف نظيفة، في نهائي كأس الاتحاد العام الماضي

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما يواجه أرسنال مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتضم القرعة ثلاثة من أكثر الفرق فوزا بالبطولة، حيث حقق أرسنال الرقم القياسي بالتتويج 13 مرة.

وفاز يونايتد، الذي تغلب على نوريتش للوصول إلى نصف النهائي، بالكأس 12 مرة، بينما حقق تشيلسي، الذي تغلب على ليستر في ربع النهائي، ثمانية ألقاب.

وستقام مباراتا نصف النهائي على ملعب ستاد ويمبلي، يومي 18 و 19 من يوليو/ تموز المقبل.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت، الأول أغسطس، في نفس الملعب.

تم إجراء القرعة بين شوطي المباراة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، والتي فاز فيها فريق بيب غوارديولا بهدفين نظيفين، بفضل ركلة جزاء سددها اللاعب "كيفين دي بروين"، بينما أحرز رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

Getty Images فاز فريق يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة

وأجريت تلك المباراة بعد أن أخرج أرسنال فريق شيفيلد يونايتد من المنافسة، حيث سجل اللاعب داني سيبالوس هدف الفوز، في الدقيقة 91 من المباراة.

ومباراة نصف النهائي بين يونايتد وتشيلسي تكرار لنهائي 2018، الذي فاز به فريق البلوز.