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صلاح و البلدوزر والحاوى .. 7 فراعنة فى ميزان مساعد أجيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  طل علينا من جديد تيتو جارسيا المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى ، بجهاز المدير الفني السابق خافيير أجيرى ، حيث ظهر مؤخرا في وسائل الإعلام ، مقيما الفترة التى قضاها في الجهاز المعاون للخواجة ، بالإضافة الى تقييمه لعدد من لاعبى الفراعنة

وأبرز النجوم ممن وضعهم جارسيا على ميزان رؤيته ، مروان محسن ومحمد صلاح ، ومصطفى محمد وغيرهم .. وجاءت تقييماته.

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محمد صلاح .. لاعب قائد ومن أعظم 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لذلك عليه البقاء في ، ولكن الأفضل أن ينتقل إلى فهو الأنسب له حاليا .

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طارق حامد .. من طراز مختلف ويستطيع اللعب فى الدوريات الأوروبية .

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مروان محسن ..  مهاجم مميز، ولاعب جيد ويمتلك مقومات كبيرة ولا غنى عنه فى المنتخب".

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أحمد حسن كوكا..  يجيد اللعب فى أكثر من مركز ويمتلك مقومات مختلفة عن رؤوس الحربة التقليدين ، فهو مهاجم رائع .

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مصطفى محمد.. رائع مع الزمالك ويقدم مستويات جيدة .

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 وليد سليمان.. لاعب كبير لذلك لم يشعر بأى ضغوط بأمم أفريقيا .

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محمد محمود .. هو اللاعب المفضل لى فى الدورى المصرى ومن أفضل اللاعبين ، ولكن الإصابة أثرت عليه .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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