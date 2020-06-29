شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح و البلدوزر والحاوى .. 7 فراعنة فى ميزان مساعد أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طل علينا من جديد تيتو جارسيا المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى ، بجهاز المدير الفني السابق خافيير أجيرى ، حيث ظهر مؤخرا في وسائل الإعلام ، مقيما الفترة التى قضاها في الجهاز المعاون للخواجة ، بالإضافة الى تقييمه لعدد من لاعبى الفراعنة

وأبرز النجوم ممن وضعهم جارسيا على ميزان رؤيته ، مروان محسن ومحمد صلاح ، ومصطفى محمد وغيرهم .. وجاءت تقييماته.

محمد صلاح .. لاعب قائد ومن أعظم 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لذلك عليه البقاء في ليفربول، ولكن الأفضل أن ينتقل إلى ريال مدريد فهو الأنسب له حاليا .

طارق حامد .. من طراز مختلف ويستطيع اللعب فى الدوريات الأوروبية .

مروان محسن .. مهاجم مميز، ولاعب جيد ويمتلك مقومات كبيرة ولا غنى عنه فى المنتخب".

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أحمد حسن كوكا.. يجيد اللعب فى أكثر من مركز ويمتلك مقومات مختلفة عن رؤوس الحربة التقليدين ، فهو مهاجم رائع .

مصطفى محمد.. رائع مع الزمالك ويقدم مستويات جيدة .

وليد سليمان.. لاعب كبير لذلك لم يشعر بأى ضغوط بأمم أفريقيا .

محمد محمود .. هو اللاعب المفضل لى فى الدورى المصرى ومن أفضل اللاعبين ، ولكن الإصابة أثرت عليه .