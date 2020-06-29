شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون مرفوضون في الزمالك .. آخرهم الشعلالي.. حسام عاشور وفتحي وأوبيلا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرتبط اسم عدد كبير من اللاعبين داخل مصر وخارجها بالانضمام إلي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، وعلي الرغم من عدم اعلان الزمالك التعاقد رسميا مع احد من لاعبي الموسم الجديد، إلا أن هناك تقارير رسمية صدرت لتنفي تفاوض الزمالك مع بعض الأسماء بعينها .

اخر تلك الأسماء التي اعلن الزمالك عدم التفاوض معها هو التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، بعدما نفي أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، وجود أى اتصال بين الزمالك واللاعب أو وكيله مع عدم وجود أى نية لضم اللاعب وأنه ليس ضمن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد، ليؤكد عدم صحة تلك التقارير المتداولة عن اقتراب الشعلالى من قلعة ميت عقبة.

أما بالنسبة لحسام عاشور لاعب الأهلي الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا، فقد أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه لم يتعاقد مع حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات إعلامية وقت الازمة أنه لم يتعاقد مع حسام عاشور، وأنه لو أراد التعاقد معه لفعل ذلك.

فيما نفي أيضا أمير مرتضى منصور ما تردد منذ فترة بخصوص تفاوض الزمالك مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، الذي اعلن انتهاء علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل اعلان بيراميدز التعاقد مع احمد فتحي.

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وقال امير مرتضي: "أحمد فتحى لاعب كبير وسوف يكون إضافة لأى نادٍ بالطبع وليس هناك خلاف حول ذلك ولكن ليس من المنطقى ضم ظهير أيمن يبلغ من العمر 35 عاما، خاصة أن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عمره 32 عاماً، قائلا: "لو هنقوم باستقدام أحد فى هذا المركز سيكون صغير السن ليكتسب الخبرات، خاصة بعد أن قررنا التجديد لحازم إمام بعد المستوى الرائع الذى يقوم به هذا الموسم لنحقق التوازن بين الخبرات والشباب".

كما نفى نادي حسنية أغادير المغربي تلقيه عرضا من الزمالك بشأن ضم المهدي أوبيلا، أو وجود مفاوضات بين الناديين بشأن اللاعب بعدما أوضح النادي المغربي عبر حسابه على "فيسبوك": "تنفي إدارة نادي حسنية أكادير شائعات تلقيها عرضا من نادي الزمالك لضم لاعب الفريق الأحمر المهدي أوبيلا إلى صفوف النادي المصري".

وأتم "وتؤكد بأن ما يروج من أخبار حول ارتباط اسم اوبيلا بالإنتقال إلى نادي الزمالك لا أساس لها من الصحة"، وكانت تقارير إعلامية مغربية اكدت بوجود مفاوضات بين الزمالك والمهدي أوبيلا لاعب وسط دفاعي مغربي يبلغ من العمر 27 عاما.