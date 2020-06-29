شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة عضو مجلس الإسماعيلى المصاب بكورونا وعثمان يتابع هاتفياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الحالة الصحية للسيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى الذى أصيب بكورونا حيث أنخفضت حرارته وبدأ يستجيب للعلاج وانتظمت حركة التنفس بعد ساعات عصيبة عاشها فى الآونة الأخيرة ، ويتابع المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى حالة عضو المجلس بإستمرار عن طريق الاتصالات الهاتفية .

وفى وقت سابق ، حرص أعضاء ورئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على الاتصال هاتفياً بأسرة السيد عبد النعيم رسلان، عضو مجلس إدارة النادى، الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم عزله بمستشفى الإسماعيلية العام للاطمئنان على صحته.

عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بضيق فى التنفس، ليجرى اختبار الفيروس، وظهرت نتيجته إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم عزله بمستشفى الإسماعيلية العام المخصص للعزل الصحى، ووضعه على جهاز تنفس، لانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم.

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وقامت مديرية الصحة بالإسماعيلية بعزل المخالطين لعضو مجلس إدارة الإسماعيلى فى منزلين له الأول فى عزبة صفيح، والثانى بعزية أبو جريش، بجوار الوحدة الصحية بأبو صوير.

وبعيداً عما سبق ، خيم الغموض على أروقة النادى الإسماعيلى تجاه بطولة الدورى، وكشف مصدر بالجهاز الفنى للدراويش أن الجهاز لم يتلق أى قرار من رئيس النادى بتحديد موعد التدريبات أو حتى موعد إجراء مسحة كورونا التى أجرتها كل فرق الدورى باستنثاء الزمالك والإسماعيلى كما لم يتم إخطارنا بضرورة حضور اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الدورى، كما اشتكى عدد كبير من اللاعبين من استمرار تعليق موقفهم، فلم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة كما لم يتم إخطارهم بموعد عودتهم للتدريبات مثل زملائهم فى الأندية الأخرى بعد شهور من التجميد، كما لم يعلن النادى موقفا واضحا من المسابقة سواء بالعودة وإعلان موعد التدريبات أو بالانسحاب على طريقة الزمالك.

وفى وقت سابق، تلقى مسئولو الإسماعيلى خمسة تعهدات من اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، لإزالة تحفظات الدراويش على استئناف مسابقة الدورى العام، وتعهد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الدراويش فى اجتماع أندية الدورى مع الجبلاية، بحل مشكلة عودة اللاعبين الأجانب من خارج البلاد، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، كما تعهد الجناينى لمسئولى الإسماعيلى بعدم تحمل النادى أى أعباء مادية إضافية جراء عمل التحاليل والمسحات الطبية اللازمة لعودة النشاط، مؤكداً أن الجبلاية سوف تتحمل كل التكاليف للأندية جميعاً، وهى النقطة التى اشتكى منها مسئولو الدراويش بداعى مرورهم بأزمات مالية لا تحتمل أعباء إضافية أخرى.

وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.