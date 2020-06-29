عادل مصطفى: صالح جمعة أكثر لاعب حصل على فرص ولم يستغلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عادل مصطفى، لاعب الأهلي السابق، أنه فكرة إلغاء الدوري ستؤثر على فئة كبيرة وكرة القدم مصدر دخل لعدد كبير من الشرائح داخل المجتمع.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" من يمارس كرة القدم هم اقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص الذين يتحركون طوال اليوم عبر وسائل المواصلات".

وأوضح، أن رحيل بعض اللاعبين بالتأكيد يؤثر على أداء الفريق، لافتا أن رمضان صبحي بات حاليا من أهم اللاعبين داخل فريق الأهلي واصبح يبعد بفارق شاسع عن جميع لاعبي الدوري من حيث المستوى البدني الذي يقدمه.

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وأشار إلى أن علي معلول هو أهم لاعب في الأهلي حاليا ومن الصعب تعويضه، وربما يكون محمود وحيد لاعب جيد لكنه لن يكون بنفس مستوى معلول حال تواجده بدلا منه.

وأكد أن صالح جمعة هو أكثر لاعب حصل على فرص ولم يستغلها، لكن في الوقت نفسه كانت هناك بعض الأمور واجهته وكانت خارجه عن إرادته.

وأتم تصريحاته:" من الوارد ان يكون حسام عاشور بديل لطارق حامد، والأخير هو قلب نادي الزمالك كما كان أحمد فتحي قلب الأهلي في فترة تواجد محمد ابو تريكة وبركات".