عماد النحاس : انتقال طاهر محمد للأهلي لم يتم حتى الأن

أكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي لم تتم حتى الوقت الراهن.
وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لدينا حالة واحدة مصابة بكورونا، أرى أن 6 أسابيع فترة كافية لتجهيز اللاعبين قبل عودة الدوري".
وتابع المدير الفني الشاب متحدثًا عن صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة: "صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لم تتم حتى الآن".
واختتم: "صالح جمعة لاعب الأهلي، صانع لعب رائع ومن الممكن ضمه للمقاولون"
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