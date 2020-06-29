مدرب الأهلي : قطاع الناشئين لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر

قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك لاعبين في الأهلي موهوبين ولكن

لا يمتلكون الخبرة مثل طاهر محمد طاهر"

وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعب مميز للغاية وهو محمد فخري، ولكن يحتاج خبرات المشاركة لكي يكون موهبة كبيرة مثل طاهر محمد طاهر".

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كما أعرب مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، عن استغرابه الشديد من مطالبة بعض المسئولين بإلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو أنور في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الناس اللي بتطالب بإلغاء الدوري مش عارف بتفكر إزاي، وعاوزين أيه بالضبط".

وتابع: "لم يبلغني أحد حتى الآن بعودة تدريبات فريق 99، ولكن سعيد بذلك القرار".