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ياسر عبدالرؤوف: تطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري

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قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوري

المصري الممتاز.

وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق

تقنية الفيديو بعد عودة ".

وتابع: "سيكون هناك معسكرات للحكام وسيتم تقسيمهم على 3 معسكرات، وسيتم خضوع الحكام لمسحات ، وفي حالة إصابة أي حكم سيتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة".

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