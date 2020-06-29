ياسر عبدالرؤوف: تطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري

قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوريالمصري الممتاز.
وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيقتقنية الفيديو بعد عودة الدوري المصري".
وتابع: "سيكون هناك معسكرات للحكام وسيتم تقسيمهم على 3 معسكرات، وسيتم خضوع الحكام لمسحات كورونا، وفي حالة إصابة أي حكم سيتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة".
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