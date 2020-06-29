ياسر عبدالرؤوف : "كورسات" جديدة لزيادة عدد حكام تقنية الفيديو

قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك قرار من الاتحاد بتنظيم "كورس" جديد من أجل اعتماد عددأخر من الحكام لتقنية الفيديو.
وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "درسناالموقف جيدًا وقررنا أن هذا الوقت هو الأنسب لاعتماد حكام فيديو لزيادة أعدادهم بسبب ضيق الفترة قبل تطبيق التقنية".
وتابع: "ستكون تلك الكورسات عبر الفيديو كونفرانس ونسعى لزيادة أعداد هؤلاء الحكام".
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