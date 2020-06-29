عمرو أنور: الأهلي يفاوض طاهر محمد بسبب تعثر المفاوضات لشراء رمضان صبحي

قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهليفي صفقة شراء رمضان صبحي.
وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلييسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".
وأوضح: "أما عن محمد شريف فهو لاعب جيد ورأيي أنه سيحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي مستقبلا".
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