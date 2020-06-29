إنتر ميلان يشعل صراع الدوري الإيطالي وأتالانتا يواصل التألق

تمسك إنتر ميلان بحظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بفوز درامي على مضيفه بارما، بهدفين لهدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.



تقدم جيرفينيو لبارما في الدقيقة 15، ورد الإنتر بثنائية ستيفان دي فري وأليساندرو باستوني لإنتر ميلان بالدقيقتين 84 و87.



رفع الإنتر رصيده إلى 61 نقطة، ليبقى في المركز الثالث خلف يوفنتوس 69 نقطة ولاتسيو 65 نقطة، بينما تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى واصل فريق أتالانتا عروضه القوية وأداءه الاستثنائي في الموسم الحالي وحقق الفوز خارج ملعبه على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد في إطار المرحلة نفسها.



افتتح التسجيل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة التاسعة وتعادل كيفين لاسانيا لأودينيزي في الدقيقة 31 وفك المهاجم الكولومبي لويس مورييل الاشتباك بتسجيله الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 71 قبل أن يعود اللاعب ذاته ويعزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 79.



وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحرز لاسانيا الهدف الثاني له ولأودينيزي لتنتهي المباراة على وقع فوز أتالانتا (3-2).



بذلك عزز الفريق الأزرق والأسود موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 57 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط أمام روما الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفي إطار المرحلة ذاتها فاز نابولي على ضيفه سبال بثلاثة أهداف أحرزها كل من درايس ميرتينز (4) وخوزيه كاييخون (36) وأمين يونس (78) مقابل هدف وحيد لسبال أحرزه أندريا بيتانيا في الدقيقة 29.



بذلك عزز نابولي موقعه في المركز السادس برصيد 45 نقطة فيما تواصلت معاناة سبال الأخير برصيد 18 نقطة.



فيما حقق ميلان فوزًا غاليًا على ضيفه روما بهدفين دون مقابل، إذ تمكن أنتي ريبيتش من وضع فريقه بالمقدمة بهدف أول، جاء نتيجة دربكة داخل منطقة جزاء الميلان وصلت الكرة على إثرها لقدم المهاجم الكرواتي الذي لم يتردد بتسديدها داخل المرمى.



وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، ترجمها بنجاح اللاعب التركي هاكان كالهانغولو، هدفا ثانيا.



بهذه النتيجة، سجل ميلان انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده للنقطة 41 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد روما عند النقطة 45 في المركز الخامس.

المصدر: وكالات