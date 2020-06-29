ريال مدريد يتخطى إسبانيول ويوسع الفارق عن برشلونة

نجح ريال مدريد بتخطي مستضيفه إسبانيول بالفوز عليه 1-0 الأحد في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي كاسيميرو 45، بمتابعة قوية داخل الجزاء بعد تمريرة ساحرة بالكعب من الفرنسي كريم بنزيمة.



وصار رصيد الفريق الملكي (71 نقطة) مستغلاً تعادل برشلونة مع سلتا فيغو أحسن استغلال، وبات النادي الكتالوني على بعد نقطتين عن غريمه التقليدي.



أما إسبانيول الذي قدم أداءا طيباً في المباراة فزادت معاناته في المرتبة الأخيرة برصيد متوقف عند النقطة 24.



والفوز هو الخامس توالياً لريال مدريد بعد استئناف الدوري خلال الشهر الحالي إثر توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.



وعاد إلى صفوف الفريق الملكي لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد غياب عن المباراة الأخيرة ضد مايوركا بداعي الايقاف، في حين ارتأى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان منح الفرصة لايسكو العائد من الإصابة في غياب الكرواتي لوما مودريتش بسبب الايقاف.



في المقابل، خاض إسبانيول المباراة بإشراف مدربه الجديد روفيتي الذي استلم تدريبه السبت إثر إقالة أبيلادرو فرنانديز من منصبه بسبب سوء النتائج. المصدر: بي إن سبورت

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