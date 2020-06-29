مانشستر سيتي وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين إلى نصف النهائي



أكمل مانشستر سيتي وتشيلسي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي



وفاز السيتي بفوزه الأحد على مستضيفه نيوكاسل (2-صفر) ليلحق بجاره يونايتد الذي ضمن مركزه السبت بالفوز على نوريتش سيتي 2-1، وارسنال الذي حقق فوزا متأخرا الأحد على حساب شيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها، وتشيلسي على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.



وعوّض السيتي بمواصلة مشواره في الكأس ضياع أمله بالمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز والذي كان توج بطلا له في الموسمين الماضيين بعد خسارته الخميس أمام تشيلسي 1-2، ما منح ليفربول الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ ثلاثين عاماً.



وسيطر سيتي بنسبة كبيرة على مجريات اللعب في الشوط الأول وأضاع كماً هائلاً من الفرص قبل ان يفتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لي مايسون إثر دفع السويسري فابيان شار للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس امام المرمى، فانبرى لها البلجيكي كيفن دي بروين بنجاح في الدقيقة 37.



وأضاع البديل المخضرم دوايت غايل فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة امام المرمى المشرع أمامه لكنه سدد الكرة فوق العارضة (65).



وبعدها بثلاث دقائق دفع فريقه الثمن عندما أضاف سترلينغ الهدف الثاني من تسديدة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية العكسية (68).





تشيلسي في نصف النهائي



وفي مباراة أخرى تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب تحقيقه لفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد الأحد في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.



وأحرز روس باركلي لاعب وسط الـ"بلوز" هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 68 من زمن المباراة.



ويبلي البلوز حسنا منذ عودة منافسات كرة القدم في إنكلترا، إذ حقق فوزين على مضيفه أستون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حالياً بنتيجة واحدة 2-1.



وكان ليستر أقرب للفوز في النصف الأول من المباراة، إذ اضاع لاعبوه فرصتين محققتين عبر ضربتين رأسيتين للنيجيري ويلفيرد نديدي (20)، والمدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز (29)، تكفل الحارس المخضرم الأرجنتيني ويلفريدو كابايرو بالتصدي لهما.



وجاءت الفرصة الأولى للضيوف بعد مرور نصف ساعة، عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش الذي سدد في مكان وقوف الحارس.



وتحولّت الأفضلية لتشيلسي في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اجرى مدرب الفريق فرانك لامبارد ثلاثة تبديلات مع بدايته، ما أسفر عن تسجيل هدف الفوز بعد أقل من عشرين دقيقة.



وحرم شمايكل باركلي من الهدف الثاني مجدداً بعدما تصدى لكرة صاروخية له من على مشارف منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية لم تثمر (89).



المصدر: وكالات