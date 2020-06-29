رياضة | الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التعاقد مع ثنائي مفاجئ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في ضم ثنائي بيراميدز رجب بكار وعبد الله بكرى، من أجل ضمهم خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت تقارير صحفية، أن مسؤولي الزمالك بقيادة الثلاثى أحمد مرتضى وأمير مرتضى وفاروق جعفر، يكثفون المفاوضات مع بيراميدز من أجل ضم بكار وبكري.

وتابعت التقارير، أن الزمالك عرض على بيراميدز إمكانية دخول صفقات تبادلية ضمن انتقال الثنائي إلى القلعة البيضاء.

ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الحصول على خدمات الثنائي، من أجل تدعيم الخط الخلفي للقلعة البيضاء استعدادًا للموسم المقبل.