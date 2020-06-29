رياضة | أبو ريدة يتحدث عن إمكانية استضافة مصر كأس العالم 2030

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يتحدث عن إمكانية استضافة مصر كأس العالم 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وتحدث أبوريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، قائلا:" مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030، وسيتم فتح باب الترشح من قبل الفيفا عام 2022".

وتابع:" يمكن لمصر التقدم بملف مشترك مع دولة أخرى لاستضافة البطولة، لو امتلكنا العزيمة أعتقد أننا سنكون قادرين على استضافة البطولة."

وأتم:" هناك العديد من الأطراف حاربت على نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مصر، وأن نقل المقر من البلاد سيسبب صدمة كبيرة لنا".