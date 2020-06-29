رياضة | موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

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وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي مبكرًا، قبل 7 جولات من نهاية البطولة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.