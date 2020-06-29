رياضة | طارق السعيد: أخطأت في حق الزمالك..ساشطب فترتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق السعيد: أخطأت في حق الزمالك..ساشطب فترتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض طارق السعيد نجم الزمالك السابق التشكيك في زملكاويته، مؤكدًا أنه أخطأ في حق الجماهير البيضاء عندما إنتقل إلى النادي الأهلي الغريم للتقليدي.

وأضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أخبارنا: "إرتكبت خطأ عندما وقعت للنادي الأهلي قبل انتهاء عقدي بثلاثة اشهر، وذلك لأنني لم أكن ناضج بشكل كاف بسبب تعرضي لعدة ضغوطات".

وواصل: "سأشطب فترة تواجدي بالنادي الأهلي حتى يتقبل جمهور الزمالك إعتذاري، لأن حب الأبيض سيظل بداخلي مهما حدث".

واختتم: "الزمالك هو نادي القرن الحقيقي لأنه الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية حيث توج ب9 بطولات، وأشيد بمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور لسعيه للحصول على حقوق النادي".