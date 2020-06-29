رياضة | مدرب الأهلي يُفاضل بين السومة وبونجاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يُفاضل بين السومة وبونجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترةالماضية حول وجود مفاوضات من النادى الأهلى لضم صفقة من العيار الثقيل مثل بغداد بو نجاح أو عمر السومة.

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن عمر السومة مهاجم استثنائي والأهلي يحتاج للتعاقد معه.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عمر السومة يستغل أنصاف الفرص والأهلي يستحق هذه النوعية من المهاجمين ولكن من الصعب انضمامه للقلعة الحمراء بسبب راتبه الكبير".

وتابع: "بغداد بونجاح أرى أنه مهاجم تقليدي ولا يستحق الانضمام للنادي الأهلي"