رياضة | مدرب الأهلي:" لو باهر المحمدي بـ200 مليون يبقي رمضان صبحي بكام؟"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي:" لو باهر المحمدي بـ200 مليون يبقي رمضان صبحي بكام؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".

وأتم: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط"