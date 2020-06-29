شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يكرّم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي، سيقيم تكريم «ممر شرفي» لائقاً بضيفه ليفربول، بعدما انتزع منه الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتابع جوارديولا قبل لقاء سيتي وليفربول، يوم الخميس، المقبل ضمن المرحلة ال32 «دائماً ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون إلى ملعبنا، لا يمكنهم أن يشكوا، وبالطبع سنقوم هذه المرة أيضاً بتكريمهم لأنهم يستحقون ذلك».
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