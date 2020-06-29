وزيرة البريطانية تتهم السعودية بالسرقة ودعوات لوقف بيع نادي إنجليزي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

عبّرت وزيرة التجارة البريطانية، إليزابيث تروس، عن قلق بلادها من استمرار شبكة “بي آوت كيو” التي تُبث من السعودية، في سرقة المحتوى الإعلامي.

وأكدت تروس، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن بلادها “ستعمل على حماية الملكية الفكرية الخاصة بها وكذلك المتعلقة بالكرة الإنجليزية، من أي انتهاك لها من جانب الشبكة”.

من جانبه، دعا البرلماني البريطاني أنجوس ماكنيل، رئيس لجنة التجارة الدولية الحكومة البريطانية، إلى “وقف صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي الشهير، بسبب تورط المملكة في بث شبكة (بي آوت كيو) غير الشرعي وانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية”.

وقال ماكنيل في رسالة كتبها إلى الوزيرة البريطانية تروس: “في ظل حكم منظمة التجارة العالمية الأخير، فإن على حكومة المملكة المتحدة، الآن، أن تضطلع بدورها في حماية صادرات منتجاتنا الفكرية بالتحقيق في طريقة عمل (بي آوت كيو) وملابسات إطلاقها ودعمها”.

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وأضاف: “إذا ما كانت السعودية غير راغبة في التعامل وفق القانون الدولي، فإنه يجب ألا يكون لها أي دور في مستقبل الرياضة بالمملكة المتحدة”.

وفي 16 يونيو الجاري، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية، بسبب القرصنة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو” لما تبثه قناة “بي إن سبورت” التي تملكها قطر.

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها “تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة”.

وذكرت المنظمة أن قناة “بي آوت كيو” موجودة في السعودية، والرياض غضت النظر عن قرصنتها “بي إن سبورت”، مشيرة إلى أن السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من “الفيفا”.