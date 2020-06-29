شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة: إدارة الاسماعيلى لا تصلح ومش شايف الفريق فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح أبو جريشة نجم فريق الاسماعيلى السابق أن مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان لا تصلح لادارة الدراويش خلال الفترة الماضية بسبب الازمات التى ظهرت مع اللاعبين ورحيلهم بطريقة غير لائقة و أنه يوجد بعض المسئولين يهدمون قلعة الدراويش .

وأوضح محمد صلاح أبو جريشة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه لا يرى فريق الاسماعيلى فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب المستوى الضعيف الذى يتواجد عليه لاعبيه و عدم دعم الدراويش بلاعبين أصحاب قدرات عالية .

وأشار محمد صلاح أبو جريشة أنه تم التجاهل من قبل إبراهيم عثمان أثناء تعرضة للاصابة وعدم الموافقة على سفرة الى ألمانيا لخوض العلاج ولكن قرر السفر على نفقتة الشخصية و تم الاستعانة بيه عقب العودة بمباراة الاهلى بنهائى كأس مصر رغم عدم أستكمالة الشفاء و أن رحيل صبرى المنياوى عن قلعة الاسماعيلى بسبب حديثة عن مستحقاتى .

وأختتم محمد صلاح أبو جريشة أنه تم التفاوض معه من قبل المسئولين فى النادى الاهلى على رأسهم صالح سليم رئيس القلعة الحمراء فى ذلك التوقيت و لكنه رفض بسبب أنتمائة للاسماعيلى و قام بالتوجه الى النمسا بحثا على أحد الاندية للاحتراف .