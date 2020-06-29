شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس سالتو يوضح ظروف سفره المفاجئ ويشكر مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندرى تعرضه لظروف خاصة منعته من الحصول علي اذن من طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى قبل المغادرة.

واضاف: تواصلت مع محمد مصيلحي رئيس النادى الذى اكن له كل الاحترام وشرحت له الظروف التى امر بها ورغبتي في الاطمئنان علي والدتي خاصة وأننى لم أسافر مع زملائى المحترفين عند اكتشاف وباء كورونا منذ منتصف مارس الماضى، واستمريت فى الإسكندرية.. مشيرا إلي أنه تفهم الأمرجيدا ووافق على رحيله خلال الوقت الحالى.

واشار سالتو إلي أنه لاعب محترف مرتبط بتعاقد مع نادى الاتحاد السكندرى، كما انه يكن كل التقدير والاحترام لجماهير النادى العريضة، مؤكدا انه سيعود الي الاسكندرية عقب عودة الحياة في المطارات إلي طبيعتها.

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من ناحية أخرى، رفض طلعت يوسف عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون اليوم بمقر النادى بسموحة، وانتظم جميع اللاعبين، وقام عمرو الأشلم طبيب الفريق بتوجيه جميع الإرشادات والتعليمات للمرحلة القادمة وحصل كل لاعب على شنطة طبية بها جميع مستلزمات الوقاية.

وأكد طلعت يوسف أنه لن يتم التدريب إلا بعد إعلان نتيجة المسحة الثانية والتى ستظهرالاثنين المقبل، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.

وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة.