الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع عبدالله علي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع عبدالله علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع اللاعب عبدالله علي، قادماً من نادي الإمارات لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ويعد اللاعب عبدالله علي من لاعبي الخبرة المميزين، وسبق له تمثيل حتا في الموسم قبل الماضي بدوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news