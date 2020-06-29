الامارات | لابا كودجو: جهودي في تسجيل 19 هدفاً ضاعت.. أشعر بالحسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو: جهودي في تسجيل 19 هدفاً ضاعت.. أشعر بالحسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحسر مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، متصدر ترتيب هدافي دوري الخليج العربي لكرة القدم، على ضياع جهوده التي تكللت خلال الموسم الملغى بتسجيل 19 هدفاً، وقال إن «الزعيم» كان منافساً على لقبَي الدوري وكأس رئيس الدولة، لكن كل شيء ضاع.

وقال كودجو في تصريحات صحافية نشرها موقع «أفريكا فور يونايتد»، إنه يشعر بالحسرة الشديدة على ضياع جهوده التي قدمها خلال الموسم، وذلك بعد القرار الأخير بإلغاء الموسم الرياضي وجميع النتائج المسجلة، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وشبّه حلم الحصول على لقب هداف الدوري بأنه بات كالدخان الذي تصاعد للسماء واختفى.

وتألق اللاعب الدولي التوغولي في صفوف العين منذ الانتقال إليه، العام الماضي، في صفقة انتقال حر، قادماً من فريق نهضة بركان المغربي، إذ استطاع أن يسجل 19 هدفاً في مسابقة الدوري أسهمت في بقاء فريقه في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب، وكانت جميع الأهداف التي سجلها حاسمة.

وكان لابا كودجو على بُعد أربعة أهداف فقط من معادلة عدد الأهداف التي سجلها لاعب الفريق السابق، الدولي الغاني أسامواه جيان، في موسمه الأول بمسابقة الدوري الخليج العربي مع «الزعيم»، البالغ 22 هدفاً، في حين كان يحتاج إلى ستة أهداف فقط لكسر عدد الأهداف التي أحرزها الدولي السويدي ماركوس بيرغ، البالغ عددها 25 هدفاً.

وقال اللاعب التوغولي: «لدي القليل من الحسرة في قلبي لأن جهودي ضاعت، صحيح أننا نحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري، وربما حظوظنا ليست كبيرة، لكن في المقابل كنا على بُعد خطوة من لقب كأس رئيس الدولة بعد أن تأهلنا للمباراة النهائية لمواجهة فريق الظفرة، لكن العالم انقلب رأساً على عقب، وكرة القدم ليست استثناء بكل تأكيد».

ما يلفت الانتباه في الأهداف التي سجلها لابا كودجو أن جميعها جاءت من داخل منطقة الجزاء، ما يؤكد أنه الأكثر حسماً داخل «الصندوق» إذ جاءت أهدافه بكل الوضعيات: 11 بالقدم اليمنى (ثلاثة منها بركلات الجزاء)، وثلاثة باليسرى، وخمسة بالرأس، كما أن معظم الأهداف كانت حاسمة إما بالفوز أو التعادل، من بينها «سوبر هاتريك» في شباك الفجيرة.

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وسيكون لابا كودجو مطالباً في الموسم الجديد، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، بإعادة المحاولة مجدداً في سبيل تحقيق لقب هداف الدوري، خصوصاً أنه حصل على دفعة معنوية كبيرة من جانب مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي رفض فكرة رحيله، واعتبره أحد أعمدة الفريق الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد.

وتُمني جماهير «الزعيم» نفسها بأن يسير اللاعب التوغولي على خطى من سبقوه من المهاجمين الأجانب، الذين تألقوا في سماء «دار الزين»، وفي مقدمتهم الأرجنتيني خوسيه ساند، والغاني جيان، والسويدي ماركوس بيرغ.

التسجيل في أول 5 مباريات

يعد لابا كودجو الوحيد من بين جميع اللاعبين في الموسم الحالي، الذين استطاعوا التسجيل في أول خمس مباريات متتالية بالدوري، وكان على بعد خطوة واحدة لمعادلة انطلاقة لاعب العين السابق، الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي سجل في ست جولات متتالية، بينما لايزال الأسطورة الغاني، أسامواه جيان، يحتفظ بالرقم التاريخي بتسجيله في 13 جولة متتالية.

الأهداف التي سجلها لابا كودجو: 11 بالقدم اليمنى «ثلاثة منها بركلات الجزاء»، وثلاثة باليسرى، وخمسة بالرأس.

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