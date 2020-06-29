الامارات | «الشراعية الحديثة» تختتم منافسات أسبوع دبي البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراعية الحديثة» تختتم منافسات أسبوع دبي البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة النشاط الرياضي في الإمارة.

وقال بيان صحافي: «شهدت شواطئ جميرا، أول من أمس، إقامة منافسات القوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7 وريدايال واوبتمست) التي شهدت مشاركة كبيرة، وحصل إبراهيم محمد على المركز الأول، بينما جاء أحمد شاهين في المركز الثاني، وعامر الطاهر ثالثاً، فيما شهدت المجموعة الثالثة تألق علي بن ثالث وحصوله على المركز الأول، بينما حلّ جاسم إيهاب في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى طاهر الطاهر، وحصلت المتسابقة البريطانية أيفي على جائزة منافسات السيدات، وفاز بفئة الرجال المجموعة الأولى: المتسابق اليوناني اثوس، وحل البريطاني ميكي في المركز الثاني، ونال مواطنه جوش مورغان المركز الثالث».

وفي رياضة ألواح التزحلق المائي بالمظلات (كايت سيرف) شارك نخبة من أبطال الإمارات وصعدوا إلى منصات التتويج في فئة المواطنين، حيث نال قائد المنتخب محمد المنصوري المركز الأول، وحصل خالد بالجافلة على المركز الثاني، بينما نال غيث الغيث المركز الثالث.

وفي بقية الفئات حقق المركز الأول في فئة الرجال المتسابق الايطالي لوشيو زازارو، وجاء اللبناني جبرائيل كاساس ثانياً، وحل المصري هشام النجار ثالثاً، وحققت المالدوفية باولا ميهالوفا المركز الأول في فئة السيدات، وحلت الونا ساديجكو في المركز الثاني، وكراستينا ملادينوفا في المركز الثالث، وفي فئة هايدروفويل سيلفو بارسونس الذي أحرز المركز الأول.

Advertisements

وشهدت مسابقة صيد الأسماك بقوارب كاياك التي ينظمها النادي للمرة الأولى فوز فيكينتي لوتاو بالمركز الأول، إذ اصطاد أكثر وزن من سمك (الجش وكوين فيش) وحل ميشيل فلوريس ثانياً، بينما جاء ماريان فليكو ثالثاً.

حارب: الفعاليات حققت نجاحاً عريضاً

وجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهاته ومتابعته التي أثمرت عن العودة الموفقة لممارسة الرياضة عبر بوابة الرياضات البحرية، والتي حققت نجاحاً عريضاً من خلال فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام متتالية وشمل ست فعاليات مختلفة جمعت العشرات من محبيها، وفقاً للبروتوكول الموضوع من قبل مجلس دبي الرياضي والجهات المسؤولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news