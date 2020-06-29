الامارات | أرتور في تورينو لإجراء «فحوص يوفنتوس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أرتور في تورينو لإجراء «فحوص يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية إيطالية وإسبانية، أمس، أن لاعب برشلونة، البرازيلي أرتور ميلو، وصل الى تورينو لإجراء الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس، ستشمل رحيل لاعب الأخير، البوسني ميراليم بيانتيش، إلى النادي الكاتالوني.

وحفلت التقارير، في الأيام الماضية، بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاماً) وبيانيتش (30 عاماً).

وأوردت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، هذا الأسبوع، أن يوفنتوس سيدفع 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار) لبرشلونة، وأن أرتور وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس. وأفادت تقارير في البلدين المعنيين، صباح أمس، بينها لصحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن أرتور وصل، ليلة أول من أمس، على متن طائرة خاصة إلى مطار كاسيلي في مدينة تورينو.

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