الامارات | تأجيل مونديال أبوظبي للسنوكر إلى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مونديال أبوظبي للسنوكر إلى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إداري المنتخب الوطني للسنوكر، محمد عبدالله، أن بطولة العالم للسنوكر المقررة في أبوظبي، خلال أكتوبر المقبل، تم تأجيلها إلى 2021.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن قرار التأجيل جاء بعد اتصالات عدة مع الاتحاد الدولي للعبة، التي خلصت إلى صعوبة إقامتها في أكتوبر المقبل، في ظل استمرارية تعليق الاتحاد الدولي لأنشطته، وجميع البطولات العالمية المقامة تحت مظلته، جرّاء الأوضاع الصحية، والإجراءات الاحترازية المفروضة في معظم دول العالم، بسبب فيروس (كورونا) المستجد، بجانب القيود المفروضة على السفر والتنقل بين البلدان».

وأضاف: «رغم قرار التأجيل.. سيواصل ثمانية من لاعبي منتخب السنوكر، يتقدمهم الدولي محمد الجوكر، التدريبات اليومية بصالة الاتحاد في دبي، على أن يسهم قرار عودة النشاط لأندية وصالات أبوظبي، في عودة ستة من لاعبي المنتخب للانخراط في التدريبات اليومية، يتقدمهم الدولي محمد شهاب».

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