الامارات | بني ياس يتعاقد مع الأرجنتيني سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع الأرجنتيني سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها، أمس، مع لاعب فريق أرسنال سارندي الأرجنتيني، ألفاريز سواريز، من دون ذكر تفاصيل مدة العقد أو قيمة الصفقة.

وقال النادي في بيان، عبر موقعه الرسمي، إن سواريز أصبح لاعباً رسمياً في صفوف بني ياس، وإن الوافد الجديد يبلغ 27 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط، وأسهم مع ناديه في تسجيل العديد من الأهداف، بجانب صناعته مجموعة من الفرص لزملائه اللاعبين.

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