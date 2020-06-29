الامارات | الفجيرة يجدّد عقد حارس المرمى التميمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يجدّد عقد حارس المرمى التميمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تجديد عقد حارس المرمى، عبدالله إسماعيل التميمي (بوفون)، ليواصل ذوده عن مرمى الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك تثميناً للجهود التي بذلها في الموسم الماضي.

وكان الفجيرة قد تعاقد، أول من أمس، أمس مع اللاعبين عبدالله النوبي وأبوبكر تايجر وموفتاو اولابي.

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