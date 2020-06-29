الامارات | عودة الصربي ديوكوفيتش إلى «تنس دبي» 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الصربي ديوكوفيتش إلى «تنس دبي» 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير بطولات تنس دبي، صلاح تهلك، إن بطولة دبي تقف إلى جوار المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في محنته الحالية جراء الإعلان عن إصابته بـ«فيروس كورونا»، وأضاف في تصريحات لموقع «وورلد تنس»: «نوفاك بطل حقيقي داخل الملعب وخارجه، ونحن على موعدٍ مع عودته إلى بطولة دبي في نسخة 2021، للدفاع عن لقبه الذي توّج به في فبراير الماضي».

موضحاً: «نتمنّى الشفاء العاجل لبطل (تنس دبي) ديوكوفيتش ولزوجته جيلينا، وجميع زملائه من لاعبي التنس الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا جراء المشاركة في بطولة (أدريا) الخيرية، فعلى الرغم من أننا قلقون بعض الشيء على العديد من اللاعبين الذين أصيبوا ويعدون من النجوم المنتظمين على المشاركة في (تنس دبي)، إلا أننا على ثقة من أنهم جميعاً قادرون على التغلب على هذه المحنة، فهم لاعبون محترفون، ولديهم مناعة قوية لأجسامهم».

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