الامارات | ختام مسابقة «اللاعب المتميز» بمشاركة 10 أندية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة «اللاعب المتميز» بمشاركة 10 أندية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي مسابقته الافتراضية «اللاعب المتميز» التي نظمها عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» بمشاركة 241 لاعباً ولاعبة من 10 أندية في الإمارة الباسمة.

وقال بيان صحافي: «شهدت فعاليات المسابقة تنافساً في خمس ألعاب هى كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والسباحة للاعبين من أندية الشارقة ومليحة والمدام والحمرية والبطائح والذيد، واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة».

وجاء في البيان: «أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن تنظيم هذه المسابقة يأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

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وأضاف: «سعداء بنجاح هذه المسابقة، وتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها هذه المسابقة، سعياً منا للاستفادة من طرح مبادرات ومسابقات جديدة».

وشهدت منافسات السلة مشاركة 60 لاعباً ولاعبة، بينما شهدت منافسات الطائرة مشاركة 58 لاعباً ولاعبة، وفي منافسات اليد شارك 44 لاعباً، فيما شارك في منافسات السباحة 44 لاعباً، وشارك في تنس الطاولة 37 لاعباً ولاعبة.

شهدت المسابقة تنافساً في خمس ألعاب، هى: السلة والطائرة واليد وتنس الطاولة والسباحة.

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