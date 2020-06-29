الامارات | ريو دي جانيرو تسمح بحضور مشجعي كرة القدم إلى الملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن ريو دي جانيرو تسمح بحضور مشجعي كرة القدم إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للمشجعين بحضور مباريات كرة القدم المحلية، اعتباراً من 10 يوليو المقبل، رغم التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وجاء الإعلان في مرسوم نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحدد العودة التدريجية للمشجعين على ثلاث مراحل: 10% من سعة الملاعب اعتباراً من 10 يوليو، نحو ثلثي الطاقة الاستيعابية اعتباراً من الأول من أغسطس، ورفع كل القيود على حضور المشجعين اعتباراً من 16 أغسطس.
وكانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو، أولى منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البرازيل المعروفة بشغف جمهورها لكرة القدم، على رغم من التفشي الواسع لـ«كوفيد-19» في عموم أميركا الجنوبية.
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