الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شايفر
تسلمت إدارة أحد أندية الإمارات الشمالية في دوري الخليج العربي، عرضاً من وكيل أعمال المدرب السابق لنادي بني ياس، الألماني شايفر، لتدريب الفريق في الموسم المقبل، ولم ترد الإدارة بالرفض أو القبول.
عرض
تدرس إدارة نادٍ من الدرجة الأولى كان مرشحاً للصعود لدوري الخليج، عروضاً قدمتها إحدى الشركات السياحية في الدولة، تتعلق بالمعسكر الصيفي الداخلي استعداداً للموسم المقبل.
قميص
عرض مشجع عيناوي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قميصاً خاصاً بفريقه للبيع، وقال إن القميص خاص باليوبيل الذهبي لتأسيس النادي، وموقّع من مجموعة من لاعبي الفريق.
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