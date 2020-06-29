الامارات | «كاف» يبحث مصير الموسم الإفريقي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يبحث مصير الموسم الإفريقي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، غداً، اجتماعاً يخصص لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتباراً من مارس بسبب «كوفيد-19»، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وبحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية.

Advertisements

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021، والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وشدد الأمين العام للاتحاد بالإنابة، عبدالمنعم با، على أن «الكاف» يرغب «في إقامة نهائيات كأس الأمم كما هي مقررة في يناير وفبراير».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news