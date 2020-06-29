شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضى يرفض الإغراءات المادية ويتمسك بالاستمرار مع الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، اعتذر عن عدم قبول عرض مغرٍ من الاتحاد الإماراتى لكرة القدم لتدريب «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، حيث قالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن مسؤولا كبيرا من اتحاد الكرة الإماراتى تواصل مع بلماضى لعدة أشهر من أجل إقناعه بتولى المهمة مؤخرا.

أضاف الموقع أن المسؤول الإماراتى عرض على بلماضى راتبا ضخما يتجاوز 500 ألف يورو شهريا، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المغرية جدا، مما كان يجعله واحدا من بين المدربين الأعلى أجرا فى العالم.

وأشار الموقع إلى أن بلماضى اعتذر عن عدم قبول هذا العرض مفضلا مواصلة مغامرته مع المنتخب الجزائرى من أجل تحقيق الهدف القادم المتمثل فى بلوغ مونديال 2022 وتقديم بطولة تاريخية.

وأوضح الموقع أن خير الدين زطشى، رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم «فاف»، أكد الثلاثاء الماضى، فى مقابلة مع القناة الإذاعة الثانية على تلقى جمال بلماضى عروضا مغرية، مشددا على بقائه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022. وكان جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، حصد جائزة أفضل مدرب إفريقى لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا الذى أقيم مطلع العام الجارى 2020 فى مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على معين الشعبانى، مدرب الترجى التونسى، وأليو سيسيه مدرب السنغال، وقاد جمال بلماضى، منتخب الجزائر للحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر.