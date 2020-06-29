شكرا لقرائتكم عادل عبدالرحمن: لا يوجد أي صعوبات لعودة الدوري.. وفايلر محظوظ في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمنى قيادة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء كمدير فني، وأضاف عادل عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 الفضائية: ليس صعباً قيادة الفريق الأول للنادي الأهلي فهناك مدربين مساعدين لي وعملوا قبل سابق معي تولوا القيادة الفنية للقلعة الحمراء".

وأوضح عادل عبد الرحمن، أن فايلر محظوظ لأن إدارة النادي الأهلي بدأت الموسم الحالي أكثر شراسة من الموسمين الماضيين بعد المشكلات التي تعرضت لها وهو ما ساعد المدرب على تحقيق طموحاته الفنية مع الفريق.

وقال: مدربون الزمالك منتشرون في الدوري أكثر من الأهلي لأن النادي يمنحهم فرصة التدريب في الفريق الأول مبكراً وهو أمر يحسب لهم على عكس الأهلي الذي يمنح المدربين الفرصة بشكل أقل وان كان لهم العذر بسبب حالة الاستقرار التي تفرض نفسها على الأجهزة الفنية.

أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق ضرورة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، نافياً أن تكون هناك صعوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين.

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أضاف عادل عبد الرحمن أن هناك مدربين في الدوري الممتاز يطالبون بمد فترة الاعداد حتى يضمنون البقاء لأطول فترة في الدوري مع أندية وحتى لا تتم اقالتهم وهذ توجه شخصي لبعض المدربين ممن لا يثقون في استمرارهم.

وقال عادل عبد الرحمن: "85 % من اللاعبين يتدربون في أماكن عامة حاليا وخلال أيام الحظر فما هي التخوفات التي يتحدث عنها البعض".

وتحدث مدرب سموحة الأسبق عن تجربته قائلًا: " تعرضت للإقالة ليس لأسباب فنية فقد كانت هناك ضغوط شديدة على فرج عامر ما تسبب في رحيلي عن الفريق بعد فترة قصيرة".

وأكد عادل عبد الرحمن: " تدريب سموحة أضرني كثيرا ولم أمنح الفرصة الكاملة".