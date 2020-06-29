شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي ساخرا من تصريح سعفان الصغير: باهر المحمدي يساوي 200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش، وأكد عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".

وقال: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط".