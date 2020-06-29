شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي ساخرا من تصريح سعفان الصغير: باهر المحمدي يساوي 200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش، وأكد عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".
وقال: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط".
وتابع عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهلي في صفقة شراء رمضان صبحي.
وأكد عمرو أنور "الأهلي يسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".
وأوضح: "أما عن محمد شريف فهو لاعب جيد ورأيي أنه سيحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي مستقبلا"
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