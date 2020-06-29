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طلائع الجيش يستأنف تدريباته عصر اليوم عقب حصول اللاعبين على راحة أمس

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جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته عصراً على ستاد جهاز العسكرى عقب حصول اللاعبين على راحة أمس الاحد من المران لإلتقاط الانفاس بعد فترة من التدريبات المتواصلة عقب فترة توقف طويلة ،و أنهى الفريق مسحتى وبات فى طريقه للإنخراط فى فترة الاعداد استعداداً لعودة الدوري.

فى وقت سابق، أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الأحد الماضى جاءت سلبية، وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات .

 

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