طلائع الجيش يستأنف تدريباته عصر اليوم عقب حصول اللاعبين على راحة أمس

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جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى عقب حصول اللاعبين على راحة أمس الاحد من المران لإلتقاط الانفاس بعد فترة من التدريبات المتواصلة عقب فترة توقف طويلة ،و أنهى الفريق مسحتى كورونا وبات فى طريقه للإنخراط فى فترة الاعداد استعداداً لعودة الدوري.
فى وقت سابق، أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الأحد الماضى جاءت سلبية، وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع.
واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات .
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