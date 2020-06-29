شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: بعض المدربين يريدون إطالة مدة الاستعداد للدوري تفاديا من الإقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق ضرورة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة نافياً أن تكون هناك صعوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين، وأضاف عادل عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 الفضائية أن هناك مدربين في الدوري الممتاز يطالبون بمد فترة الاعداد حتى يضمنون البقاء لأطول فترة في الدوري مع أندية وحتى لا تتم اقالتهم وهذ توجه شخصي لبعض المدربين ممن لا يثقون في استمرارهم.

وقال عادل عبد الرحمن: "85 % من اللاعبين يتدربون في أماكن عامة حاليا وخلال أيام الحظر فما هي التخوفات التي يتحدث عنها البعض".

وتحدث مدرب سموحة الأسبق عن تجربته قائلًا: " تعرضت للإقالة ليس لأسباب فنية فقد كانت هناك ضغوط شديدة على فرج عامر ما تسبب في رحيلي عن الفريق بعد فترة قصيرة".

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وأكد عادل عبد الرحمن: " تدريب سموحة أضرني كثيرا ولم أمنح الفرصة الكاملة".